Medioriente | media salgono a 51 i morti a Gaza in attacchi Israele dall’alba

La tensione nel Medioriente si intensifica: i recenti attacchi israeliani su Gaza hanno causato finora 51 vittime, tra cui molti civili e persone in attesa di assistenza. Una tragedia che scuote l’intera regione, alimentando un ciclo di violenza e incertezza. In un contesto già delicato, la comunità internazionale si interroga su come possa intervenire per fermare questa spirale di sangue e sofferenza.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – È salito a 51 palestinesi uccisi a Gaza il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia dall’alba di oggi. Lo riferisce Al-Jazeera citando fonti ospedaliere, precisando che fra i morti ci sono 16 persone che erano in attesa di aiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, salgono a 51 i morti a Gaza in attacchi Israele dall’alba

