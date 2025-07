Bassetti si dà alle pulizie di casa | Ecco come dovete fare per non infettarvi

Matteo Bassetti, volto noto della medicina infettivologica italiana, torna a essere protagonista non solo in tv ma anche sui social con preziosi consigli sulla sicurezza domestica. Questa volta, il suo focus è sulle pulizie di casa e su come evitare di infettarsi, partendo da un elemento quotidiano come la spugnetta dei piatti. Scopriamo insieme i segreti per mantenere un ambiente più sano e protetto, perché la prevenzione inizia dai piccoli gesti.

Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, non scende dalla cresta dell’onda mediatica sulla quale è salito durante l’era Covid. E sulle sue seguitissime pagine social ora pubblica anche consigli su come fare correttamente le pulizie di casa. Bassetti si concentra infatti sulle spugnette utilizzate per lavare i piatti, perchĂ© queste possono trasformarsi in veri e propri “nidi” di batteri, tanto che l’unico modo efficace per mantenere l’igiene è sostituirle almeno una volta a settimana. Dopo aver lanciato l’allarme sulle borracce non correttamente igienizzate, l’infettivologo Matteo Bassetti torna a sensibilizzare il pubblico sui rischi igienici legati agli oggetti d’uso quotidiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bassetti si dĂ alle pulizie di casa: “Ecco come dovete fare per non infettarvi”

