Il Napoli in fase avanzata per la chiusura di Lang dal PSV ulteriori contatti in corso per definire l’operazione

Il mercato del Napoli si infiamma con l'avvicinarsi di Noa Lang dal PSV, una trattativa ormai in fase avanzata e pronta a definire un colpo di grande impatto. Dopo conferme da esperti come Fabrizio Romano, i tifosi azzurri possono sognare in grande: l’arrivo dell’attaccante olandese potrebbe rivoluzionare la squadra. Restate sintonizzati, perché gli sviluppi dell’operazione sono ancora in corso e promettono emozioni imperdibili.

Lang dal PSV al Napoli Noa Lang è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli, come confermato dall'esperto Fabrizio Romano la trattativa .

