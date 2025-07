Obblighi vaccinali | procedure per l’iscrizione scolastica 2025 26

Con l’approssimarsi dell’anno scolastico 2025/26, è fondamentale per le famiglie conoscere e rispettare gli obblighi vaccinali previsti dalla legge. Le scuole, in collaborazione con le ASL, monitorano la regolarità delle vaccinazioni degli studenti, richiedendo una documentazione aggiornata. Prestare attenzione alle scadenze e alle modalità di presentazione è essenziale per evitare sanzioni e garantire a tutti un ambiente scolastico sicuro. La corretta gestione di questi adempimenti è il primo passo verso un anno di successo e salute.

Con l’avvicinarsi dell’anno scolastico 202526, tornano attuali gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali per la frequenza scolastica. In particolare, le scuole, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), sono chiamate a verificare la regolarità vaccinale degli alunni iscritti. Le famiglie devono prestare attenzione alle scadenze e alle modalità di presentazione della documentazione richiesta, pena . Obblighi vaccinali: procedure per l’iscrizione scolastica 202526 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

