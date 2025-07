Laboratorio Virologia dello Spallanzani è riferimento in consorzio Ue

Il laboratorio di Virologia dell’Inmi Spallanzani di Roma ottiene un prestigioso riconoscimento internazionale: è stato scelto dalla Commissione Europea come “Laboratorio di riferimento europeo” per i patogeni virali emergenti, zoonotici e veicolati da roditori. Un traguardo che rafforza il ruolo centrale dell’Italia nella lotta alle minacce virali globali, dimostrando l’eccellenza della ricerca e della sanità pubblica europea. Questa designazione apre nuove opportunità di collaborazione e innovazione nel campo della virologia.

