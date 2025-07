Spettacolare incidente auto vola e si ribalta al casello Soccorsi sul posto

Un incidente spettacolare sulla Superstrada Pedemontana Veneta ha attirato l’attenzione di tutti: un'auto, improvvisamente sbandata, si è volata e ribaltata al casello di Valle Agno. Per fortuna, nonostante l’impatto impressionante, i soccorsi intervenuti sul posto hanno garantito che le gravi conseguenze fossero evitate. Un episodio che ricorda come la sicurezza in strada sia fondamentale, anche nei momenti più apparentemente tranquilli...

Un incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze ha catturato l’attenzione degli automobilisti e degli addetti alla viabilità lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, in direzione Treviso, nel pomeriggio di lunedì. Erano da poco passate le 15:00 quando un’auto si è ribaltata improvvisamente all’altezza del casello di Valle Agno, trasformando una tranquilla giornata di traffico in un episodio da brividi. L’auto si è capovolta su sé stessa, lasciando increduli i conducenti in transito, alcuni dei quali hanno subito lanciato l’allarme. La scena che si sono trovati davanti i Vigili del Fuoco di Arzignano, giunti rapidamente sul posto, era a dir poco impressionante: il veicolo giaceva con le ruote all’aria a pochi metri dal punto di ingresso della stazione di pedaggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

