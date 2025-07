Frattesi-Giuliano Simeone la risposta dell’Atletico Madrid all’Inter – Sky

L'intricato mondo del calciomercato si infiamma con l’ipotesi di uno scambio tra Frattesi e Giuliano Simeone, protagonisti di un possibile affare tra Inter e Atletico Madrid. Mentre i rumors si rincorrono, la questione dell’inserimento del figlio del Cholo resta ancora aperta. Ma quali sono le reali intenzioni dei due club? Scopriamo insieme le ultime novità che potrebbero rivoluzionare il futuro di questi talenti.

Frattesi e Giuliano Simeone in un eventuale scambio tra Inter e Atletico Madrid? Ecco le ultime di calciomercato sui due centrocampisti. NO ALL’INSERIMENTO DEL FIGLIO DEL CHOLO – In casa Inter, si parla del futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista di Fidene, che è rientrato in Italia prima della conclusione del Mondiale per Club a causa di un infortunio, piace all’Atletico Madrid. I colchoneros però ancora non hanno avanzato nessuna proposta economica al club e al giocatore. Vorranno prima capire se il club interista vorrà trattare o meno. Ecco l’aggiornamento del collega di Sky Sport 24 Marco De Micheli: « Da valutare il futuro di Davide Frattesi, l’Atletico Madrid è interessato e i contatti ci sono già stati. 🔗 Leggi su Inter-news.it