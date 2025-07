Presi Diego Maradona in braccio di peso per la vittoria della Coppa Uefa | i ricordi di Tommaso Starace McTominay Mertens Sarri e Zeman | una vita per il Napoli

Dalla prima giornata di passione nel 1977 alle vittorie indimenticabili, i ricordi di Tommaso Starace raccontano un’Italia fatta di sogni e dedizione. Testimone e protagonista silenzioso di una vita al servizio del Napoli, il suo percorso si intreccia con le grandi emozioni del club azzurro. Tra aneddoti, leggende e momenti di pura gioia, scopriamo come la fede nel Napoli abbia attraversato decenni, rendendo ogni ricordo un patrimonio condiviso.

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua carriera in azzurro. L'INIZIO DI TUTTO – «Nel 1977, avevo 22 anni. Senza raccomandazione, con il dono della passione.

“Non mandare in pensione Tommaso Starace”: l’appello di Mara Venier a Aurelio De Laurentiis – VIDEO - In un vibrante momento di “Peppy Night,” Mara Venier rivolge un appello speciale ad Aurelio De Laurentiis: non mandare in pensione Tommaso Starace, il fedele magazziniere del Napoli.

UNA LETTURA ORIGINALE SU MASANIELLO, RICCA DI ANEDDOTI. 400 anni fa, nasceva. Tommaso Aniello d'Amalfi, meglio conosciuto come Masaniello, è stato il protagonista della rivolta napoletana che vide, dal 7 al 16 luglio 1647, la popolazione della c

Club Napoli Polonia, dall’idolo Tommaso Starace al sogno del quarto scudetto; FOTO - Starace, lo storico magazziniere del Napoli pubblica alcuni ricordi su Twitter; Napoli, Tommaso Starace ricorda Maradona: ecco chi era Diego.

Intervista a Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli con 40 anni trascorsi in azzurro.

Tommaso Starace racconta quarant'anni di segreti dello spogliatoio del Napoli, tra caffè e tanti bei ricordi azzurri