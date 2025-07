Usa altro che età dell’oro | con Trump il dollaro crolla Dal turismo all’export a chi conviene l’euro forte?

Il patrimonio di un dollaro forte, simbolo e riserva universale, sta vacillando, e le sue ripercussioni si fanno sentire ovunque: dal turismo all'export, tutto cambia. Con nuovi attori pronti a sfidare il primato della valuta di riferimento, il panorama globale si ridisegna. Ma chi ne beneficia davvero di questa svolta? La risposta potrebbe sorprenderti, perché spesso le mosse più decisive arrivano da chi meno te lo aspetti.

C’era una volta il dollaro forte, valuta di riferimento del villaggio globale e riserva per eccellenza delle banche centrali di ogni latitudine. Dalla Russia alla Cina sino alla stessa Ue molti quel primato sono pronti a rimetterlo in discussione, con obiettivi diversi. Ma forse nessuno si aspettava che l’aiutino piĂą incisivo per indebolire il biglietto verde arrivasse proprio da colui che tornando alla Casa Bianca aveva promesso agli americani «una nuova etĂ dell’oro»: Donald Trump. Nei primi sei mesi del 2025 infatti, ossia di fatto dall’avvio dell’era Trump 2, il dollaro ha perso quasi l’11% in rapporto a un paniere delle principale valute straniere. 🔗 Leggi su Open.online