Baroni mi convince Zapata è straordinario E su Maripam e Casadei dico questo | la benedizione di De Biasi al nuovo Toro

Nel cuore di un calcio che non si ferma mai, le parole di Gianni De Biasi illuminano il futuro del Torino di Baroni. Convinto e appassionato, l'ex allenatore rivela come la benedizione di Cairo e la straordinaria performance di Zapata 232 siano segnali promettenti per una stagione ricca di speranze. Scopriamo insieme cosa riserva il nuovo capitolo granata, tra aspettative e prodezze da ricordare.

Le parole di Gianni De Biasi, primo allenatore dei vent’anni di presidenza Cairo, sulle prospettive del Torino di Baroni. I dettagli Gianni De Biasi, primo allenatore dei vent’anni di presidenza Cairo, segue sempre con un’attenzione speciale il mondo granata. Dalle vacanze in Sardegna, analizza con la consueta competenza le prime mosse del nuovo Torino, a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - «Baroni mi convince, Zapata è straordinario. E su Maripam e Casadei dico questo»: la benedizione di De Biasi al nuovo Toro

In questa notizia si parla di: biasi - baroni - convince - zapata

De Biasi: “Mi piace molto Baroni, alla Lazio giocava un calcio di ottimo livello” - Gianni De Biasi, primo allenatore nei vent’anni di gestione del presidente Urbano Cairo a Torino, è stato ospite ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove in un’intervista ha detto la sua sull’arr ... Secondo msn.com

Torino, De Biasi esalta Baroni: "Alla Lazio ha proposto un calcio di ottimo livello" - Gianni De Biasi è stato il primo allenatore dei vent’anni di gestione del presidente Urbano Cairo a Torino. Da lalaziosiamonoi.it