Michelangelo Rao Nominato Commissario Capo della Polizia Municipale di Monreale

Monreale si prepara a rafforzare la propria sicurezza con una nomina di prestigio: Michelangelo Rao è stato scelto come nuovo Commissario Capo della Polizia Municipale. Dopo una selezione rigorosa, questa nomina segna un passo decisivo per garantire legalità e tutela ai cittadini. Con una carriera ricca di esperienze, Rao promette di guidare con determinazione e competenza il corpo di polizia locale, consolidando il ruolo di Monreale come esempio di sicurezza e legalità.

Monreale – Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha annunciato oggi la nomina di Michelangelo Rao a Commissario Capo del Corpo di Polizia Municipale di Monreale. L’incarico arriva in seguito al superamento di una selezione interna e rappresenta un importante passo per la sicurezza e la legalità del territorio monrealese. Il Commissario Capo Rao vanta . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Michelangelo Rao Nominato Commissario Capo della Polizia Municipale di Monreale

In questa notizia si parla di: monreale - commissario - capo - michelangelo

Salvò una vita umana, encomio per l’ispettore della Polizia Municipale Michelangelo Rao; Michelangelo Rao Nominato Commissario Capo della Polizia Municipale di Monreale.

Vaccini: commissario Costa visita hub di Monreale - Sicilia - Il commissario per l'emergenza Covid di Palermo Renato Costa ha visitato oggi l'hub vaccinale nella chiesa di San Gaetano, a Monreale. Segnala ansa.it

Vaccini: commissario Costa visita hub di Monreale - Ansa.it - Il commissario per l'emergenza Covid di Palermo Renato Costa ha visitato oggi l'hub vaccinale nella chiesa di San Gaetano, a Monreale. Si legge su ansa.it