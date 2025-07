Bologna fermato jihadista marocchino 24enne | sui suoi social video propaganda Isis post per martiri islamici e testamento in arabo

La lotta al terrorismo si rafforza anche grazie a operazioni come quella di Bologna, dove la Polizia ha fermato un giovane marocchino di 24 anni coinvolto in attività di propaganda jihadista sui social. Tra video, post e un testamento in arabo, gli agenti hanno scoperto un inquietante fronte di minaccia pronta a esplodere. La Digos prosegue le indagini per assicurare sicurezza e tranquillità alla comunità, dimostrando ancora una volta che la vigilanza resta una priorità.

La polizia di Bologna ha fermato un 24enne marocchino che sui suoi profili social inneggiava alla lotta armata per la Jihad e allo Stato Islamico. Sui fatti indaga la Digos, che lo riteneva pronto a un attacco terroristico La Polizia di Stato di Bologna ha fermato un 24enne marocchino presunt.

In questa notizia si parla di: bologna - fermato - marocchino - 24enne

