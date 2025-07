Caldo record la Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all' aperto | Accessi in pronto soccorso aumentano fino al 20%

L’ondata di caldo record sta investendo l’Italia, con la Lombardia e altre 12 regioni che sospendono i lavori all’aperto per tutelare la salute. Gli accessi in pronto soccorso aumentano fino al 20%, mentre le temperature salgono alle soglie dell’emergenza: martedì 17 sono già 17 i bollini rossi, destinati a salire. Dal 26 giugno, sei città sono in massimo allarme. La lotta contro il caldo si fa sempre più urgente: ecco cosa sapere.

Martedì 17 bollini rossi, salgono a 18 il 2 e il 3 luglio. Livello di massimo allerta per 6 città dal 26 giugno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo record, la Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto | Accessi in pronto soccorso aumentano fino al 20%

In questa notizia si parla di: caldo - record - lombardia - regioni

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

#Caldorecord, stop ai lavori all’aperto dalle 12.30 alle 16. Dalla Lombardia alla Campania le ordinanze delle regioni Vai su X

Il caldo intenso ha investito tutta l'Europa, con temperature record oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania, dalla Grecia alla Spagna. In Italia le Regioni cercano di prevenire i malori di chi lavora all'aperto. In Lombardia, dal 2 luglio e al 15 settembre, sarà vi Vai su Facebook

Caldo record, le ordinanze nelle Regioni: stop al lavoro all'aperto nelle ore bollenti e bus gratis all'alba per gli over 70; La Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto per il caldo record | Temperature sopra i 40 gradi in mezza Europa; Caldo record, sale il numero di Regioni che vietano il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16.00.

Caldo record in Italia: le ordinanze regionali per far fronte all'emergenza - È caldo record in Italia e per far fronte all'emergenza e alle temperature proibitive diverse Regioni italiane hanno emesso delle ordinanze per proteggere la popolazione. Secondo gazzetta.it

Caldo record, sale il numero di Regioni che vietano il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16.00 - In Lombardia stop all'attività lavorativa nelle ore calde in aree edili e cave quando sarà segnalato un rischio 'alto'. Si legge su ansa.it