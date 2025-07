Ginnastica Graziano Piccolo, nuovo direttore sportivo della sezione aerobica della FGI, incarna lungimiranza, innovazione e passione sfrenata. Da atleta a mentore, la sua carriera è costellata di successi e sogni realizzati, alimentati dall’amore per le sue piccole campionesse, Lavinia e Greta. Con il supporto della famiglia e l’esperienza di Serena, la sua visione si traduce in un progetto ambizioso: trasformare il palazzetto di Pomigliano d’Arco nel cuore pulsante dell’aerobica italiana, ispirando nuove generazioni a volare sempre

Lungimiranza, idee e la voglia viscerale di metterle in pratica. Nel mondo della ginnastica Graziano Piccolo ne ha fatta di strada, con alla base sempre il desiderio di accompagnare le sue due piccole campionesse Lavinia e Greta. Il riferimento di Serena, la sorella ex atleta della disciplina, ed il lampo di genio nel 2017: la famiglia prende in gestione il palazzetto di Pomigliano d’Arco, che da quel momento diverrĂ epicentro assoluto ospitando manifestazioni e professionisti da tutto il globo. La Fitness Trybe si erge così a punto di riferimento con la presidente, la mamma, Raffaela Lanza ed il supporto sempre costruttivo di papĂ Giovanni. 🔗 Leggi su Primacampania.it