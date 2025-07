Caos Inter Calhanoglu attacca Lautaro e Marotta | Parole dure che dividono

Il caso Calhanoglu scuote l'Inter, con tensioni che rischiano di compromettere l'armonia in squadra. Lautaro Martinez ha lasciato intendere che alcuni preferirebbero andarsene, mentre Marotta ha confermato un possibile riferimento al turco. Ora, Calhanoglu risponde duramente, evidenziando come le parole pronunciate abbiano creato divisioni invece di rafforzare il gruppo. In un ambiente già complesso, la situazione si fa sempre più delicata e richiede una gestione oculata per evitare conseguenze più gravi.

Scoppia il caso Calhanoglu in casa Inter. Dopo le parole di Lautaro Martinez ("chi non vuole restare se ne vada") e la conferma del presidente Giuseppe Marotta sul riferimento al turco, il centrocampista ha replicato: «Quello che mi ha colpito di più sono state le parole arrivate dopo. Parole dure. Parole che dividono, non uniscono», ha scritto. «Rispetto ogni opinione anche quella di un compagno,.

