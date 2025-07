Emergenza caldo | Sicilia e Calabria fra le 13 regioni che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde

L'emergenza caldo sta mettendo a dura prova il sud Italia, con 13 regioni che hanno deciso di tutelare la salute dei lavoratori vietando o limitando le attività all'aperto nelle ore più calde. Una misura essenziale per prevenire rischi e garantire un’estate più sicura. Ma cosa comporta questa scelta e come si stanno adattando aziende e cittadini? Scopriamolo insieme.

Per l’ emergenza caldo di questi giorni sono 13 le regioni che hanno varato provvedimenti per vietare o limitare il lavoro all’aperto nelle ore centrali delle giornate più roventi, dalle 12,30 alle 16,30. Oggi Lombardia e Veneto si sono aggiunte all’ Emilia-Romagna, che si era mossa per prima, e ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Emergenza caldo: Sicilia e Calabria fra le 13 regioni che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde

