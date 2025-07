La Spezia chiude la compagna in casa e poi esce per andare al lavoro lei lo denuncia e la polizia lo arresta

Una storia di violenza domestica scuote La Spezia, dove una donna denuncia il suo compagno, un marittimo di origini, che l'ha segregata in casa insieme al figlio. L'uomo, fermato mentre si dirigeva verso i suoi avvocati, è ora accusato di maltrattamenti e sequestro di persona. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime di abusi familiari e sull'importanza di intervenire tempestivamente.

L'uomo è stato fermato mentre stava raggiungendo i suoi avvocati dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia. La donna veniva segregata insieme al figlioletto Maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona della compagna. Sono queste le pesanti accuse mosse nei confronti di un marittimo di ori.

