Torna Barbaricina in festa | divertimento musica e cucina a luglio

Preparatevi a vivere l’estate più esplosiva di sempre! Da luglio, il quartiere di Barbaricina si trasforma in un palcoscenico di musica, cucina e divertimento, invitandovi a immergervi in un’esperienza indimenticabile. Tra sapori autentici e atmosfere coinvolgenti, “Barbaricina in festa” torna per accendere il cuore di Pisa. Non perdere questa occasione: l’emozione è alle porte, e tutto è pronto per farvi vivere momenti unici!

Pisa, 1 luglio 2025 – Mancano soltanto gli ultimi dettagli da sistemare, dopodiché il conto alla rovescia per l’atteso taglio del nastro prenderà il sopravvento: venerdì 4 luglio il quartiere di Barbaricina saluterà la partenza della tradizionale manifestazione “Barbaricina in festa”. Nel week end di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio, e poi ancora venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio il campo sportivo del Pisa Ovest, in via del Capannone 2, gli stand gastronomici a partire dalle 19.30 saranno pronti ad accogliere tutti quelli che vorranno trascorrere una serata in compagnia (non sono accettate prenotazioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna “Barbaricina in festa”: divertimento, musica e cucina a luglio

