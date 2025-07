Laura Pausini sorprende duetto inaspettavo con Rauw Alejandro | il video è virale

trasformata in pura emozione grazie all'interpretazione di Laura Pausini, creando un momento magico che ha incantato il pubblico e conquistato il web. Quel duetto inaspettato ha dimostrato ancora una volta come la musica possa unire mondi diversi, regalando ricordi indimenticabili. E questo video virale ne è la prova: un episodio che resterà nel cuore di chi ha assistito a questa straordinaria fusione di talenti.

Succede raramente, ma quando accade, è subito magia. Sabato sera, al centro del palco dell'Unipol Forum di Milano, due universi apparentemente lontani si sono incontrati e hanno dato vita a qualcosa di unico. Laura Pausini, leggenda della musica italiana, ha fatto il suo ingresso a sorpresa durante il concerto di Rauw Alejandro, in occasione della tappa europea del suo Cosa Nuestra World Tour. In un attimo, l'energia latina di Alejandro si è mescolata con l'inconfondibile intensità di Laura Pausini. Il brano scelto? Se fue, una delle hit più riconoscibili della cantante romagnola, rivisitata in chiave urbana dal rapper portoricano.

