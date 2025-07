Pericolo Aviaria condizioni shock in allevamento di galline in Lombardia | denunciato ai carabinieri da Food for Profit

Un’ombra minacciosa si staglia sulla Lombardia: un’inchiesta di Food for Profit svela condizioni shock negli allevamenti di galline ovaiole, tra carenze di biosicurezza e carcasse abbandonate. Mentre i prezzi delle uova schizzano alle stelle a livello globale, questa drammatica scoperta solleva gravi preoccupazioni sulla salute e il benessere animale. È il momento di approfondire questa emergenza e chiedere risposte alle autorità competenti.

Mentre i prezzi delle uova esplodono a livello globale – in alcune aree degli Stati Uniti sono arrivate a +159% – una nuova inchiesta video del team di Food for Profit mostra due allevamenti intensivi di galline ovaiole in Lombardia, la seconda regione per numero di galline, dopo il Veneto. Dai video, ricevuti da un informatore anonimo, emergono gravi carenze di biosicurezza e condizioni igieniche precarie e un alto numero di carcasse abbandonate – tutti fattori direttamente connessi con il rischio di influenza aviaria. Animali che mangiano le loro feci, gabbie vecchie e carcasse lasciate a marcire Il primo allevamento in provincia di Brescia, che può contenere quasi 100. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Pericolo Aviaria, condizioni shock in allevamento di galline in Lombardia: denunciato ai carabinieri da Food for Profit

In questa notizia si parla di: galline - aviaria - condizioni - lombardia

La Svezia abolisce le galline in gabbia mentre l’aviaria minaccia gli allevamenti intensivi - La Svezia fa un passo avanti nella tutela del benessere animale, eliminando le galline in gabbia, mentre l’aviaria mette sotto pressione gli allevamenti intensivi.

Sale l’allarme aviaria, in Italia oltre 50 focolai negli allevamenti; Nuovi focolai di aviaria: timori per la trasmissione all’uomo; La caccia all'uovo americana vista dagli allevatori lombardi: caro energia peggio dell'aviaria.

Aviaria, nuovo focolaio a Verona in allevamento galline - MSN - Il Veneto supera la Lombardia nel primato di casi di influenza aviaria: sabato scorso è stato accertato un nuovo focolaio a Vigasio, in provincia di Verona, in un ... Si legge su msn.com

Nuovo focolaio di aviaria a Verona in un allevamento di galline - Il Veneto supera la Lombardia nel primato di casi di influenza aviaria: sabato scorso è stato accertato un nuovo focolaio a Vigasio, in provincia di Verona, in un allevamento di 800. Secondo ansa.it