Turista violentata sulla spiaggia a Porto Sant’Elpidio era uscita dalla discoteca per guardare il mare

Una notte che avrebbe dovuto regalare relax e divertimento si è trasformata in un incubo per una turista di 30 anni a Porto Sant’Elpidio. Dopo aver lasciato la discoteca, la giovane ha vissuto momenti terribili che solo ore dopo ha avuto il coraggio di raccontare. Un episodio grave, che scuote la comunità e richiede un intervento immediato delle autorità. La sicurezza delle donne deve essere prioritaria: è ora di fare chiarezza e giustizia.

Solo dopo diverse ore, è riuscita a raccontare quello che è successo. E così una turista 30enne in vacanza a Porto Sant’Elpidio (Fermo) ha potuto denunciare – come riporta Il Resto del Carlino – di essere stata violentata dopo una serata trascorsa in una discoteca sul mare da persone ancora ignote. Gli aggressori l’avrebbero, tra sabato e domenica, l’hanno immobilizzata su un lettino della spiaggia dello chalet del lungomare e poi ne hanno abusato. Sullo stupro di gruppo indaga la Polizia di Fermo. La donna ha ricostruito la serata e spiegato uscita sul lungomare per trascorrere una serata tranquilla in uno chalet allestito per una serata di discoteca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it