MAESTOSA Elisabetta Cocciaretto! Vittoria di lusso a Wimbledon | battuta la n3 del mondo Jessica Pegula!

Elisabetta Cocciaretto ha scritto una pagina memorabile nel torneo di Wimbledon, battendo con autorità la numero tre del mondo Jessica Pegula e aprendo le porte a un sogno che diventa realtà. La sua vittoria di lusso non solo sorprende gli addetti ai lavori, ma infonde nuova energia e fiducia nella giovane promessa del tennis italiano. Nei trentaduesimi attende ora la vincente tra Volynets e Maria, prontissima a continuare questa straordinaria avventura.

Una maestosa Elisabetta Cocciaretto firma la sorpresa in apertura di giornata, domina 6-2 6-3 la numero tre del mondo Jessica Pegula nel primo turno del torneo di Wimbledon ed ottiene un successo di lusso che le restituisce autostima e certezze nel morale e nel gioco. Nei trentaduesimi l'azzurra affronterà la vincente della sfida tra l'americana Katie Volynets e la tedesca Tatjana Maria. La statunitense debutta siglando rapidamente l'1-0, la sua rivale replica in maniera autorevole con l'1-1 ottenuto a zero e, a 15, firma il primo break del match per il 2-1. La marchigiana dimostra notevole solidità alla battuta nelle prime fasi, lo conferma allungando sul 3-1 e difendendo a 15 la battuta del 4-2.

