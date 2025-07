Foce Italia al quarto posto Ue per numero di studi clinici condotti

L’Italia si distingue nel panorama europeo per l’elevato numero di studi clinici condotti, attestandosi al quarto posto nell’UE con 2.674 trial dal 2022. Questo risultato positivo mette in evidenza il crescente impegno del nostro Paese nel settore della ricerca medica, nonostante gli investimenti annuali siano ancora limitati. Un segnale incoraggiante che apre nuove prospettive per innovazione e sviluppo nel campo sanitario.

(Adnkronos) – L’Italia, con 2.674 studi clinici condotti dall’inizio del 2022 ad oggi, si colloca al quarto posto nell’Unione europea per numero di clinical trials. Il primo posto, a livello continentale, spetta alla Spagna (3.500) seguita da Francia (3.362) e Germania (2.831). Sono dati abbastanza positivi, se si considera che l’Italia investe ogni anno solo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: italia - posto - quarto - numero

'Inventiamo una banconota': Il Liceo Fermi si aggiudica il primo posto al concorso della Banca d'Italia - Eccellere nel mondo dell'istruzione e della creatività: il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Aversa, sede di Parete, si aggiudica il primo posto al concorso nazionale "Inventiamo una Banconota" della Banca d'Italia, vincendo un premio di € 10.

Ai primi 3 posti classifica (Affari Italiani) governatori più amati d’Italia c’è #Lega con Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana, al quarto posto il governatore Marco Bucci. Dimostrazione che l’impegno e duro lavoro vengono ripagati dall’apprezzamento Vai su X

Il celanese Saverio Di Vito arbitra la finale terzo e quarto posto, tra Italia e Croazia, dei Mondiali di Calcio a 5 per sordi https://www.terremarsicane.it/il-celanese-saverio-di-vito-arbitra-la-finale-terzo-e-quarto-posto-tra-italia-e-croazia-dei-mondiali-di-calcio-a- Vai su Facebook

Foce, Italia al quarto posto Ue per numero di studi clinici condotti; I 30 piccoli borghi d'Italia più cercati per le vacanze: uno è in Liguria; Datacenter: Italia al quarto posto in UE: investimenti da 5 a 23 miliardi in 5 anni.

Foce, Italia al quarto posto Ue per numero di studi clinici condotti - 674 studi clinici condotti dall’inizio del 2022 ad oggi, si colloca al quarto posto nell’Unione europea per numero di clinical trials. Secondo msn.com

Sovrappeso e obesità infantile, l'Italia al quarto posto in Europa - MSN - L'Italia è al quarto posto per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile in Europa: a confermarlo sono i dati della letteratura, con il contributo dell'Istituto superiore di ... Riporta msn.com