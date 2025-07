La moglie di Çalhano?lu risponde a Lautaro | stoccata al capitano dell’Inter

In un mondo dove il calcio unisce e divide, le parole non rimangono mai scontate. La moglie di Çalhanoglu rompe il silenzio sui social, rispondendo alle critiche di Lautaro Martínez dopo la recente sconfitta dell'Inter contro il Fluminense. Un confronto acceso che accende i riflettori su passione, orgoglio e le dinamiche dietro le quinte del grande calcio. Ma quali saranno le sue parole? Scopriamo insieme come questa vicenda si evolverà.

La moglie di Çalhano?lu risponde sui social alle dichiarazioni del capitano Lautaro dopo la sconfitta contro il Fluminense. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La moglie di Çalhano?lu risponde a Lautaro: stoccata al capitano dell’Inter