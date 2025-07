Turchia devastanti incendi a Smirne e Manisa | oltre 50mila evacuati

Le fiamme minacciano la bellezza naturale e le comunità della Turchia occidentale, con oltre 50.000 persone evacuate e un intervento di soccorso senza sosta. Vigili del Fuoco, elicotteri e aerei combattono contro i devastanti incendi di Smirne e Manisa, mentre le autorità affrontano una corsa contro il tempo per proteggere vite e territori. La lotta contro il fuoco continua, ma il loro coraggio resta un esempio di resilienza e speranza.

Proseguono le operazioni antincendio dei Vigili del Fuoco nella Turchia occidentale, devastata da giorni da imponenti roghi boschivi che hanno causato l’evacuazione di oltre 50mila persone. Elicotteri e aerei hanno sganciato acqua sulle foreste in fiamme nelle province di Smirne e Manisa. Gli incendi boschivi hanno costretto alla chiusura temporanea dell’aeroporto di Smirne. Le autorità hanno evacuato quattro villaggi a scopo precauzionale. I Vigili del Fuoco hanno anche domato un incendio divampato nei pressi di aree residenziali nella provincia di Hatay, vicino al confine con la Siria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, devastanti incendi a Smirne e Manisa: oltre 50mila evacuati

