Real Madrid Juventus | questa sera va di scena il 22° capitolo di una rivalità storica! I precedenti vedono una sfida quasi alla pari | tutti i numeri

Questa sera, al Hard Rock Stadium di Miami, si scrive un nuovo, emozionante capitolo della storica rivalità tra Real Madrid e Juventus. Con 22 sfide ufficiali alle spalle e un equilibrio di risultati che rende ogni incontro imprevedibile, il duello promette spettacolo e colpi di scena. Mentre i tifosi attendono con trepidazione, questa partita si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calcio internazionale. Prepariamoci a vivere un match da ricordare!

Real Madrid Juventus: 22 sfide ufficiali, un bilancio equilibrato e un nuovo capitolo da scrivere. Oggi, martedì, 1° luglio 2025, al Hard Rock Stadium di Miami, andrà in scena il 22° incontro ufficiale tra Real Madrid e Juventus. Un match che segna un nuovo capitolo in una rivalità che affonda le radici nei decenni passati. Questa sfida, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due squadre al di fuori della tradizionale cornice della Champions League. Un bilancio equilibrato: 10 vittorie per il Real Madrid, 9 per la Juventus. Nei 21 precedenti ufficiali, il Real Madrid ha ottenuto 10 vittorie, mentre la Juventus ne ha conquistate 9, con 2 pareggi a completare il quadro.

