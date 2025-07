Wimbledon 2025 impresa di Elisabetta Cocciaretto | eliminata la n3 Pegula

Wimbledon 2025 si apre con un sorpasso sorprendente: Elisabetta Cocciaretto, giovane talento italiana, firma una vittoria brillante contro la numero 3 Pegula. La sua determinazione e il talento emergente dimostrano che le stelle dello sport italiano sono pronte a brillare anche sui campi in erba di Londra. Con questa impresa, la 24enne di Fermo scrive un capitolo emozionante della sua carriera, lasciando il segno nella seconda giornata di Wimbledon. Per scoprire cosa ci riserverĂ il torneo, continuate a seguire gli aggiornamenti.

Inizia bene la seconda giornata di Wimbledon 2025 per i tennisti azzurri. Elisabetta Cocciaretto trionfa all'esordio nel terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell' All England Lawn Tennis Club. La 24enne di Fermo, n.116 del ranking Wta, ha eliminato con il punteggio di 6-2 6-3, in appena 58 minuti di partita, la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seeding, reduce dal titolo a Bad Homburg di domenica scorsa. Per l'azzurra è la seconda vittoria in carriera su una top ten (dopo Kvitova al Roland Garros 2023). Cocciaretto, al secondo turno di Wimbledon troverĂ Volynets.