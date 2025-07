Il trattato Ue-Mercosur va chiuso senza più ritardi Pressing dell’industria del vino europeo su Bruxelles

L'industria del vino europea chiede a Bruxelles di chiudere senza ulteriori ritardi il trattato UE-Mercosur, un passo essenziale per superare i dazi del 27% che ostacolano l’export in Brasile. Secondo il CEEV, questa firma rappresenterebbe una svolta strategica per le imprese vitivinicole, già gravate dallo scontro commerciale di Trump, aprendo nuove opportunità di crescita e competitività sui mercati internazionali.

