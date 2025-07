Caso Grillo jr | chiesti 9 anni di carcere per Ciro e i 3 amici accusati di stupro Il pm | Tutti vittima compresa coinvolti in una vicenda più grande di loro

In un caso che ha scosso l'opinione pubblica, il procuratore di Tempio Pausania ha chiesto nove anni di carcere per Ciro Grillo e i suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo. Una vicenda complessa, ricca di tensione e colpi di scena, che ha coinvolto vittime, imputati e un’intera comunità , evidenziando come, spesso, le verità più profonde emergano solo attraverso un processo lungo e difficile. La giustizia ora dovrà fare il suo corso.

Lacrime e dichiarazioni autodifensive in aula non sono bastate: alla fine delle requisitoria il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha chiesto nove anni di carcere per Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Il presunto stupro sarebbe avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, nel residence di proprietà di Ciro Grillo. Il procuratore ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche per i quattro imputati. Oggi nessuno dei quattro era presente in aula. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Grillo jr: chiesti 9 anni di carcere per Ciro e i 3 amici accusati di stupro. Il pm: “Tutti, vittima compresa, coinvolti in una vicenda più grande di loro”

