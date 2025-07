Processo Diddy si avvicina la decisione finale | il rapper rischia l’ergastolo

Il processo contro Diddy si avvicina alla svolta cruciale: le accuse di traffico sessuale, induzione alla prostituzione e criminalità organizzata pendono sul suo futuro. Dopo due mesi di audizioni e analisi delle prove, la giuria sta per emettere il verdetto finale, che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita. Resta solo da attendere, ma l’ombra dell’ergastolo si fa sempre più concreta. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Dopo due mesi, il processo contro Diddy sta per volgere al termine: il rapper dietro le sbarre dallo scorso settembre al Metropolitan Detention Center di New York è imputato di molteplici accuse: traffico sessuale, induzione alla prostituzione, criminalità organizzata. La giuria ed i giudici nel corso degli ultimi mesi hanno raccolto le diverse testimonianze e tutte le prove a loro disposizione, per arrivare nei prossimi giorni alla decisione finale, per la quale il musicista dichiaratosi innocente, rischia l'ergastolo. Riguardo le accuse di traffico sessuale prevedono una pena minima di quindici anni, mentre quelle di induzione alla prostituzione hanno un massimo di dieci anni.