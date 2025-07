Cani gatti e animali domestici | dal 1 luglio entrata in vigore la ‘legge Brambilla’ Cosa prevede

Dal 1° luglio entra in vigore la legge Brambilla 8216, un provvedimento che ridefinisce i diritti e le tutele degli animali domestici in Italia. In un paese dove oltre la metà delle famiglie convive con un amico a quattro zampe, questa legge rappresenta un passo importante verso il rispetto e la tutela dei nostri compagni di vita. Ecco cosa cambia e cosa ci aspetta nel futuro insieme ai nostri animali.

In un Paese in cui oltre la metà delle famiglie vive con almeno un animale domestico, il rapporto tra gli esseri umani e i loro compagni a quattro zampe è diventato, nel tempo, sempre più centrale nel dibattito pubblico. Cani, gatti, conigli, ma anche cavalli e animali da fattoria non sono più considerati semplici presenze accessorie, ma membri veri e propri del nucleo familiare, con esigenze, dignità e diritti che non possono essere ignorati. E se negli ultimi anni l’opinione pubblica ha mostrato una crescente sensibilità verso la tutela del benessere animale, resta il nodo cruciale di una normativa adeguata che sappia proteggere davvero chi non ha voce. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

