La notte in cui la Premier ha smesso di ridere del calcio saudita | è finito il senso di superiorità Times

La notte in cui la Premier ha smesso di ridere del calcio saudita: il prestigioso Times segna un cambio epocale nel panorama calcistico internazionale. Dopo la sorprendente sconfitta del Manchester City contro l’Al Hilal, si mette fine a quell’arroganza che per anni ha caratterizzato il senso di superiorità inglese. A partire da oggi, il mondo del calcio dovrà guardare con occhi diversi a una nuova potenza emergente, pronta a riscrivere le regole del gioco.

Ci va giù duro il Times dopo la sconfitta del Manchester City per 4-3 per mano dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il prestigioso quotidiano britannico scrive chiaro e tondo che da oggi non ha più una giustificazione il senso di superiorità inglese, quel senso di derisione che in Premier accompagna da sempre il football saudita. A partire da Richard Masters, il Ceo della Premier. Scrive il Times: Non sappiamo dove fosse Richard Masters, l’amministratore delegato della Premier League, alle 4. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La notte in cui la Premier ha smesso di ridere del calcio saudita: è finito il senso di superiorità (Times)

In questa notizia si parla di: times - notte - premier - smesso

La notte in cui la Premier ha smesso di ridere del calcio saudita: è finito il senso di superiorità (Times); Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Zelensky: 'Usa partner strategici, con prestito Gb faremo armi nostre'.

La notte in cui la Premier ha smesso di ridere del calcio saudita: è finito il senso di superiorità (Times) - La sconfitta del City contro l'Al Hilal rappresenta una svolta storica. Si legge su ilnapolista.it