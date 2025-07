Mediolanum esce dal capitale di Mediobanca e si smarca dall’OPS

Mediolanum, la rinomata società di gestione del risparmio guidata dalla famiglia Doris, prende una decisione strategica e significativa: esce dal capitale di Mediobanca e si smarca dall’Ops, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. Questa scelta, avvenuta in concomitanza con l’annuncio dell’OPS di Monte dei Paschi e il recente Pipano di Mediobanca, apre scenari interessanti per gli investitori. Ma quali saranno le conseguenze di questa mossa audace?

