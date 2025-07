Musumeci | Primo agente di protezione civile è abitante Campi Flegrei

In un contesto in cui la normalità può diventare un rischio, l'importanza di una cultura della prevenzione si fa ancora più evidente. Il ministro per la Protezione Civile ha sottolineato come il vero primo agente di protezione civile debba essere ogni residente, il cuore della sicurezza comunitaria nei Campi Flegrei. Solo così si può rafforzare la resilienza e garantire un futuro più sicuro a tutti.

Roma, 1 lug. (askanews) - "La normalità diventa un rischio per certi aspetti, proprio perché invita all'assuefazione, all'abitudine, e quando ci si abitua cala la tensione, cala l'attenzione e viene meno il senso di responsabilità nell'adottare condotte appropriate. Voglio dire che il primo agente di protezione civile, il primo volontario, deve essere l'abitante dei Campi Flegrei": lo ha dichiarato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a Start su Sky TG24 intervistato sulla situazione nei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musumeci: Primo agente di protezione civile è abitante Campi Flegrei

In questa notizia si parla di: primo - protezione - civile - campiflegrei

Chiara Frontini: "La protezione civile può supportare anche per il taglio dell'erba, non siamo il primo comune" - La sindaca Chiara Frontini ha sottolineato che la Protezione Civile può supportare anche nel taglio dell’erba, senza essere un’innovazione per Viterbo.

Il ministro per la Protezione Civile: la struttura commissariale sta provvedendo alla revisione e all'aggiornamento del progetto definitivo Vai su Facebook

Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) Vai su X

Musumeci: Primo agente di protezione civile è abitante Campi Flegrei; Terremoti ai Campi Flegrei, la Protezione civile: «Evacuazione prevista solo ed esclusivamente nel piano vulca; Nei Campi Flegrei, i piccoli influencer della cultura del rischio.

Musumeci: Primo agente di protezione civile è abitante Campi Flegrei - "La normalità diventa un rischio per certi aspetti, proprio perché invita all'assuefazione, all'abitudine, e quando ci si abitua cala la tensione, cala l'attenzione e viene ... Secondo libero.it

Campi Flegrei: Musumeci, 'mai detto che cittadini debbano lasciare l'area' - "Lo stato di emergenza deve essere proposto dalla Regione, non è arrivata proposta neppure ieri, penso che possa configurare un assetto normativo in deroga e quindi accelerare i processi". Segnala affaritaliani.it