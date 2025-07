LIVE Cobolli-Zhukayev Wimbledon 2025 in DIRETTA | romano sul campo-16 nel terzo match

Benvenuti alla nostra emozionante copertura in tempo reale da Wimbledon 2025! Oggi, sul campo 16, il giovane talento romano Cobolli Zhukayev si prepara a sfidare avversari di alto livello in un incontro che promette spettacolo. Rimanete con noi per aggiornamenti continui e tendenze dal torneo più prestigioso del tennis internazionale. Seguite passo dopo passo questa avvincente avventura, perché ogni momento può riservare sorprese sorprendenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Erhavec si impone 6-3 contro Kostyuk in questo primo incontro sul campo-16 e si va al terzo set. 12.52 La sfida tra il romano sarà la terza sul campo-16, preceduta da Erjavec-Kostyuk e da Martinez-Loffhagen. In questo momento si sta svolgendo la sfida tra la qualificata slovena e l’ucraina, con quest’ultima che si è aggiudicata il primo parziale 6-3. 12.50 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Beibit Zhukayev, valido per il primo turno di Wimbledon. Sul campo-16 l’esordio del tennista romano sull’erba di Londra contro un giocatore tutto da scoprire e con i riferimenti da trovare nel corso della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: romano sul campo-16 nel terzo match

In questa notizia si parla di: campo - diretta - romano - terzo

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre in campo alle 13.00 - Segui in diretta il match tra Grant/Pigato e Eala/Gauff, in programma alle 13:00 al WTA di Roma 2025.

Torneo della Montagna – In diretta dagli studi di Radionova conduce Romano Teneggi, regia audio Simone Tapognani, regia video Marco Notari. Vai su Facebook

Gigante al 3° turno del Roland Garros: Tsitsipas battuto in 4 set; Diretta Roland Garros: Cobolli e Arnaldi avanti, ok Djokovic e Zverev. Fuori Bellucci e Passaro; Oggi in campo Sinner, in diretta su Rainews.it. Paolini contro Ostapenko e Berrettini contro Rudd.

Berrettini-Ruud diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi - MSN - Il tennista romano torna in campo sulla terra rossa del Foro Italico dopo il buon esordio contro Jacob Fearnley ... Si legge su msn.com

DIRETTA MIAMI OPEN 2025/ Musetti Auger-Aliassime video streaming tv: azzurro in campo! (23 marzo) - IlSussidiario.net - Come già visto la diretta Miami Open 2025 è impreziosita da Lorenzo Musetti, che sarà in campo per sfidare Félix Auger- Lo riporta ilsussidiario.net