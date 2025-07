Elisabetta Gregoraci il bikini in stampa paisley per il primo weekend al mare con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha scelto il suo bikini in stampa paisley per godersi il primo weekend al mare con Nathan Falco, segnando ufficialmente il ritorno trionfale del bikini nell’estate 2025. Dopo stagioni di costumi interi e dettagli cut-out, il classico due pezzi, con il suo fascino retrò, si conferma protagonista assoluto sulle spiagge di tutto il mondo, da Saint-Tropez alla Toscana. È proprio qui che Elisabetta Gregoraci ha indossato il suo,...

Oramai si è capito: l’inizio ufficiale dell’estate 2025 ha decretato il grande ritorno del bikini. Dopo calde stagioni dominate da costumi interi e due pezzi cut-out, l’iconico capo con laccetti dal sapore tutto anni NovantaDuemila torna quest’anno ad essere il grande protagonista del bagnasciuga. E questo sulle splendide coste di tutto il mondo, da Saint-Tropez alla Toscana. È proprio qui che Elisabetta Gregoraci ha indossato il suo, particolarissimo, dal piglio etnico e perfetto per ottenere una tintarella da Oscar. Elisabetta Gregoraci, il bikini in stile etnico per il primo weekend dell’estate 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, il bikini in stampa paisley per il primo weekend al mare con Nathan Falco

In questa notizia si parla di: elisabetta - gregoraci - bikini - stampa

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci parlano di GF VIP, Pierpaolo Pretelli e riconciliazione - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, due ex concorrenti del Grande Fratello VIP, si riuniscono in un episodio del podcast di Salemi, scatenando l'interesse dei fan.

Elisabetta Gregoraci, il bikini in stampa paisley per il primo weekend al mare con Nathan Falco; Elisabetta Gregoraci con bikini e caftano a fiori: il look balneare coordinato costa quasi 1500 euro; Elisabetta Gregoraci, prima estate senza Flavio Briatore: il bikini è mozzafiato – ESCLUSIVO.

Elisabetta Gregoraci cede al bikini animalier: "Bellissima è riduttivo" - DiLei - Elisabetta Gregoraci, i bikini per la stagione 2024 Elisabetta Gregoraci ha ceduto al fascino del bikini animalier. dilei.it scrive

Elisabetta Gregoraci, il trikini con stampa geometrica è di super tendenza: che stile! - MSN - Per un’altra giornata al caldo al mare nel lussuoso resort a Malindi in Kenia, infatti, la bella Elisabetta ha ... Scrive msn.com