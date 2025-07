Carcere e multe per chi maltratta gli animali da oggi in vigore legge Brambilla

Una nuova era di tutela per gli animali prende forma con la legge Brambilla, in vigore da oggi. Divieti severi e sanzioni rigide mirano a proteggere i nostri amici a quattro zampe, condannando il maltrattamento e l’abbandono. Dalla proibizione di tenere un cane a catena alle pene fino a tre anni di carcere per chi commette crudeltà, questa legge rappresenta un passo decisivo verso un mondo più compassionevole.

(Adnkronos) – Divieto assoluto di tenere un cane a catena, con sanzioni tra i 500 e i 5mila euro, dai sei mesi ai due anni di reclusione per il maltrattamento di animali fino ai tre anni di carcere per chi li uccide che arrivano a quattro se lo si fa con sevizie. Entra in vigore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

