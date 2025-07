Pnrr via libera Ue alla settima rata Meloni | Italia modello per l’Europa

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

Dubbi della Corte sull'accordo Italia-Albania, il Ministro Foti: "Mentre in Europa l'approccio del governo Meloni al contrasto dell'immigrazione irregolare viene adottato come modello di riferimento, in Italia alcuni organi giurisdizionali sembrano più impegnati

L'Europa deve continuare sulla rotta tracciata dall'Italia di Giorgia Meloni per fermare l'immigrazione irregolare, difendere i confini e stroncare i trafficanti di esseri umani.

Pnrr, Ue dà via libera alla settima rata da 18,3 miliardi. Meloni: "Modello per gli altri Stati" - "Con il pagamento della settima rata l'Italia confermerà il primato europeo nell'avanzamento del Piano, con oltre 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione finanziaria compl ...

