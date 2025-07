Lì la firma dell’assassino Garlasco nuovo colpo di scena | 4 impronte e la soluzione del caso

Il caso di Chiara Poggi, giovane laureata tragicamente uccisa nella sua casa di Garlasco nel 2007, mantiene intatto il suo fascino oscuro. Nuovi sviluppi, tra impronte digitali e sorprendenti colpi di scena, riaccendono le speranze di una verità nascosta. Dopo anni di indagini e processi, il mistero si infittisce: cosa c’è dietro questa drammatica vicenda? La risposta potrebbe risiedere in dettagli finora sconosciuti, pronti a cambiare le carte in tavola.

Il caso di Chiara Poggi, giovane laureata tragicamente uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007, continua a far discutere. La scoperta del corpo da parte del fidanzato, Alberto Stasi, diede il via a una serie di processi e indagini che hanno affascinato e diviso l’opinione pubblica italiana. Dopo iniziali assoluzioni, la condanna definitiva di Stasi nel 2015 ha segnato una svolta nel caso, ma non ha messo fine alle polemiche. Il dibattito si è riacceso grazie alle dichiarazioni dell’avvocato Antonio De Rensis, che ha denunciato errori e omissioni nell’inchiesta. Dubbi sulle indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it