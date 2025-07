Salario minimo Schlein | destra lo blocca ma noi non ci fermeremo

Nonostante le resistenze della destra, il nostro impegno per un salario minimo equo non si ferma. In Europa, la maggior parte dei paesi ha già adottato leggi per tutelare i lavoratori, mentre in Italia, 4 milioni di persone continuano a lottare per un salario dignitoso. È ora di cambiare rotta e garantire un futuro più giusto per tutti. La lotta continua, perché nessuno deve restare indietro.

Roma, 1 lug. (askanews) – “La destra continua a dire no al salario minimo e blocca ancora una volta in Aula la discussione della nostra proposta. È assurdo e noi non ci fermeremo. La Germania ha deciso che il salario minimo salirà a 14.60 euro. La Spagna l’ha aumentato del 50 per cento. In Europa ci sono ventidue Stati su ventisette che hanno una legislazione in materia. Ma nell’Italia di Giorgia Meloni 4 milioni di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. “E lei finge di non vederli, e si para dietro i regolamenti del Parlamento pur di non discutere e approvare una legge di civiltà che non può più aspettare, su cui abbiamo raccolto 100mila firme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: salario - destra - blocca - fermeremo

Salario minimo, Schlein: destra lo blocca ma noi non ci fermeremo; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

Salario minimo, Schlein: destra lo blocca ma noi non ci fermeremo - (askanews) – “La destra continua a dire no al salario minimo e blocca ancora una volta in Aula la discussione della nostra proposta. Segnala askanews.it

Il governo blocca ancora il salario minimo. Schlein: “Assurdo, non ci fermeremo” - Il centrodestra stoppa la discussione in commissione sulla proposta di Pd, M5S e Avs. Secondo repubblica.it