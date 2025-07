Mancano lavoratori italiani un’impresa su tre assumerà extracomunitari entro il 2026

Un futuro incertezza si delinea per il mercato del lavoro italiano: secondo un'indagine di Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, entro il 2026, un'impresa su tre potrebbe puntare sugli extracomunitari per colmare le proprie esigenze di personale. Questa tendenza evidenzia la crescente dipendenza da forze lavorative straniere e solleva importanti questioni sociali ed economiche. È fondamentale comprendere le motivazioni e le possibili conseguenze di questa dinamica per affrontare al meglio le sfide a venire.

È quanto emerge dall'indagine di Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne su un campione di 4.500 imprese manifatturiere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Mancano lavoratori italiani”, un’impresa su tre assumerà extracomunitari entro il 2026

