Pnrr percorso netto dell’Italia | ok alla settima rata Meloni | Ricevuti 140 miliardi per il 100% degli obiettivi

L’Italia conferma il suo impegno nel PNRR, con la settima rata approvata dalla Commissione Europea e un sostegno di 18,3 miliardi di euro. Con il 100% degli obiettivi raggiunti, il paese prosegue spedito sulla strada della trasformazione digitale e dello sviluppo sostenibile. La fiducia europea testimonia la solidità del percorso intrapreso dal governo Meloni, che continua a portare avanti ambiziosi progetti di crescita e innovazione. Non a...

L’Italia procede spedita sul Pnrr. La Commissione Europea ha approvato la liquidazione della settima rata pari a 18,3 miliardi di euro. La Commissione ha dato parere positivo alla valutazione preliminare dei 64 obiettivi e tappe legati alla settima richiesta di pagamento, confermando il percorso vrituoso che caratterizza il piano per l’assorbimento dei fondi europei iniziato al’indomani del subentro a Palazzo Chigoi del governo Meloni. Non a caso, uno dei primi commenti, improntati alla soddisfazione, arriva dalla presidente del Consiglio, che ha sottolineato con orgoglio l’annuncio da parte di Bruxelles. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pnrr, percorso netto dell’Italia: ok alla settima rata. Meloni: “Ricevuti 140 miliardi per il 100% degli obiettivi”

In questa notizia si parla di: pnrr - italia - settima - rata

L’Italia è in ritardo sul Pnrr, cosa può fare il governo Meloni per evitare il peggio - L'Italia si trova in una fase critica con il Pnrr, affrontando ritardi preoccupanti a poco più di un anno dalla scadenza.

Oggi l’Italia ha ricevuto la valutazione positiva al pagamento della settima rata del PNRR, pari a 18,3 miliardi di euro, in seguito al conseguimento di tutti gli obiettivi previsti. Con il pagamento della settima rata l’Italia confermerà il primato europeo nell’avanza Vai su X

Con il via libera della commissione Ue al pagamento della settima rata del Pnrr, l’Italia conferma il suo primato nell’avanzamento del Piano. La nostra Nazione è diventata un modello per gli altri Stati membri, merito di un grande lavoro di squadra portato avant Vai su Facebook

Pnrr, ok Ue al pagamento all’Italia della settima rata da 18,3 miliardi; Pnrr, ok Ue a pagamento a Italia settima rata da 18,3 miliardi; Pnrr, ok della Commissione Ue alla richiesta italiana della settima rata.

PNRR Italia: parere favorevole Ue a pagamento settima rata - Nella giornata di oggi l’Italia ha ricevuto la valutazione positiva al pagamento della settima rata del PNRR, pari a 18,3 miliardi di euro, adottata dalla Commissione europea in seguito ... Riporta finanza.repubblica.it

Pnrr, ok Ue a pagamento a Italia settima rata da 18,3 miliardi - La Commissione europea ha dato parere positivo alla valutazione preliminare dei 64 obiettivi e tappe legati alla settima richiesta di pagamento del Pnrr italiano, per complessivi 18,3 miliardi di euro ... msn.com scrive