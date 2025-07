Ho visto pezzi di corpi volare ovunque Intorno solo sangue e urla | i testimoni dell’attacco all’internet cafè di Gaza

Un attimo di normalità si è trasformato in un incubo per i testimoni dell’attacco a Gaza, dove un’esplosione ha cancellato vite e speranze nel caos di un internet café. Aziz Al-Afifi, cameraman locale, descrive scene di orrore e disperazione che rendono palpabile il dolore di una popolazione ormai abituata alla guerra. In questo scenario di devastazione, la memoria di ogni vita spezzata diventa un monito urgente e silenzioso.

“Stavo andando al café per usare internet, a pochi metri di distanza, quando c’è stata una violenta esplosione. Sono corso sul posto. C’erano i miei colleghi, persone che incontro ogni giorno. La scena era orribile: corpi, sangue, urla ovunque”. Aziz Al-Afifi, cameraman di una casa di produzione locale, è uno dei testimoni dell’ennesima deflagrazione che ha sconvolto la Striscia, dove l’esercito israeliano ha bombardato una caffetteria Al-Baqa al porto di Gaza City, provocando la morte di 39 persone. Un locale che finora aveva attraversato indenne oltre 20 mesi di guerra e dove era possibile trovare un po’ di sollievo dal tormento della guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto pezzi di corpi volare ovunque. Intorno solo sangue e urla”: i testimoni dell’attacco all’internet cafè di Gaza

In questa notizia si parla di: corpi - sangue - urla - testimoni

Insulti, minacce e, secondo alcuni testimoni, forse anche uno schiaffo in sala operatoria al policlinico di Roma Tor Vergata. Questa la situazione denunciata da alcuni assistenti con un video in cui un chirurgo si rivolge gridando e offendendo una collega. "Hai Vai su Facebook

Gaza, nuovo crimine dell'esercito israeliano: colpito un caffè frequentato da giornalisti e attivisti; VIDEO | Gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella, l'aggressione ripresa dalla telecamera e le testimonianze; Le testimonianze da Burbon Street: “Ha accelerato sulla folla, i corpi volavano ovunque”.

Negoziante accoltellato, fermato un uomo: fuggito a piedi, si era appena cambiato una maglietta sporca di sangue - Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito Davide Gorla urlare: “Che fai? Secondo milano.repubblica.it

Samuele Segreto, ex ballerino Amici/ “Ero alla sparatoria di Monreale, ho visto sangue, urla, corpi, basta!” - IlSussidiario.net - Samuele Segreto, ex ballerino Amici/ “Ero alla sparatoria di Monreale, ho visto sangue, urla, corpi, basta! Da ilsussidiario.net