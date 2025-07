L'emiro di coppe, un titolo che riflette la gloria passata, si scontra con la cruda realtà dei tifosi dell'Inter, immersi nel momento più difficile degli ultimi anni. Questa notte, però, gli astri sembrano aver scritto una storia diversa, mettendo in luce la grandezza di Simone Inzaghi e le lacune profonde del progetto nerazzurro. Dopo l'eliminazione per mano del Fluminense, il calcio continua a sorprenderci, rivelando ancora una volta il suo volto più inaspettato.

È difficile da accettare per i tifosi dell’Inter, che vivono il momento più duro degli ultimi anni. Questa notte, però, gli astri si sono allineati per dimostrare quale sia la grandezza di Simone Inzaghi e quanto invece siano profonde le lacune, gestionali, tecniche e caratteriali, del progetto nerazzurro. Una manciata di ore dopo la mesta eliminazione per mano del Fluminense – con un magistrale Thiago Silva, ma anche con il portiere quarantaquattrenne Fábio e il centrale di destra Ignácio apparsi imperiosi al cospetto della pochezza interista – l’Al-Hilal ci regalava la sorpresa più grande di questo Mondiale per Club, eliminando un Manchester City che pareva con i suoi nuovi acquisti poter tornare subito ad altissimi livelli. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com