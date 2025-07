LIVE Sonego-Faria 6-3 6-4 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | arriva il break anche nel terzo set

Il match tra Sonego e Faria a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando emozioni senza sosta. Tra break e scambi spettacolari, il tennis italiano si distingue ancora una volta. Resta con noi per vivere ogni punto di questa sfida imperdibile, perché le sorprese sono appena cominciate!

30-15 Sonego sbaglia una comodissima volĂ©e di rovescio. 15-15 Faria spara il dritto lunghissimo. 4-2 Altro game perfetto di Sonego. 40-15 Ancora una pregevolissima palla corta di Sonego. 30-15 Questa volta il lob di Lorenzo è lungo. 30-0 Faria sparacchia malamente la risposta. 15-0 Prima vincente di Sonego. 3-2 IL PASSANTE DI SONEGO! BREAK SPETTACOLARE DELL'AZZURRO! 0-40 COSA HA FATTO SONEGO! Recupero strepitoso sulla smorzata di Faria, con un lob ancora a scavalcare Faria. 0-30 Esce di pochissimo in corridoio il dritto del portoghese. 0-15 IL LOB DI SONEGO! PALLONETTO PERFETTO DELL'AZZURRO.

