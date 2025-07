LIVE Sonego-Faria 6-3 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il piemontese vince anche il secondo set

Segui in diretta il battesimo di Lorenzo Sonego a Wimbledon 2025, dove il piemontese si prende il secondo set con determinazione e stile. Tra emozioni e colpi vincenti, l’Italia si conferma protagonista sul campo. Clicca qui per aggiornamenti live e scopri come si sta delineando questa sfida entusiasmante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SONEGO VINCE IL SECONDO SET! Lungo il rovescio di Faria. A-40 BRAVISSIMO LORENZO! Ace dell’azzurro. 40-40 Noooo! Sonego sbaglia una comodissima volĂ©e di dritto. Il piemontese non deve disunirsi ora. 40-30 Fantastico il lob di Faria sulla discesa a rete di Sonego. 40-15 Due set point per Sonego! 30-15 Il nastro aiuta Faria sulla risposta di dritto. 30-0 Chiusura a rete comoda di Sonego. 15-0 Prima vincente del piemontese. 5-4 Faria tiene il servizio, ma ora Sonego può chiudere anche il secondo set. A-40 Buona prima di servizio per Faria e Sonego non riesce a controllare la risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Faria 6-3 6-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il piemontese vince anche il secondo set

In questa notizia si parla di: sonego - faria - diretta - piemontese

