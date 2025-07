Il calcio femminile è diventato più competitivo non è detto che una favorita vinca l’Europeo Athletic

Il calcio femminile sta vivendo una rivoluzione: aumentata competitività e sorprese possibili rendono l’Europeo in Svizzera un evento da seguire con attenzione. Le nazionali storiche non sono più certe di dominare, aprendo le porte a outsider e colpi di scena. Con l’inizio del torneo, il panorama si fa sempre più incerto e affascinante: sarà questa l’occasione per scoprire nuove protagoniste e scrivere pagine emozionanti di sport.

Domani comincerà l’Europeo di calcio femminile in Svizzera, che si protrarrà fino al 27 luglio. Ma alcune nazionali che finora sono state considerate “d’élite” non sembrano essere più forti come qualche anno fa. Dunque, non si escludono sorprese sulle pretendenti, almeno, alla semifinale. Il calcio femminile è diventato più competitivo, non è detto che una favorita vinca l’Europeo. The Athletic scrive: Due anni fa, prima della prima Coppa del Mondo femminile a 32 squadre, c’era un dato di fatto. La Coppa del Mondo 2019 aveva visto 24 squadre partecipanti e gli Stati Uniti avevano sconfitto la Thailandia 13-0 nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio femminile è diventato più competitivo, non è detto che una favorita vinca l’Europeo (Athletic)

In questa notizia si parla di: calcio - femminile - europeo - diventato

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

L'amichevole in vista dell'Europeo casalingo, che comincerà tra poco più di una settimana, non ha portato i suoi frutti (per usare un eufemismo): la Svizzera femminile ha perso 7-1 contro la formazione maschile dell'under 15 del Lucerna Il risultato della pa Vai su Facebook

Il calcio femminile è diventato più competitivo, non è detto che una favorita vinca l'Europeo (Athletic); Unstoppable: la nuova strategia UEFA incentrata sul futuro del calcio femminile; Disney+ diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa.

Il calcio femminile è diventato più competitivo, non è detto che una favorita vinca l’Europeo (Athletic) - Ma alcune nazionali considerate "d'élite" non sembrano essere più forti come qualche anno fa. Da ilnapolista.it

Sofia Cantore attaccante agli Europei di calcio femminile: «I miei gol per l'Italia poi vado in America» - L'ex bomber della Juventus giocherà per le Washington Spirit: «È un Europeo che vale un Mondiale, Soncin nel nuovo ciclo ci ha insegnato a pensare match dopo match» ... Riporta corriere.it