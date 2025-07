Pavia | Notte rosa dei saldi il 5 luglio negozi aperti fino a tardi

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile nel cuore di Pavia! Sabato 5 luglio, la Notte rosa dei saldi trasformerà la città in un vivido palcoscenico di shopping e divertimento, con negozi aperti fino a mezzanotte. Un’occasione unica per scoprire le novità estive, sostenere il commercio locale e godersi l’atmosfera cosmopolita del centro. Non lasciatevi sfuggire questa serata speciale, dove shopping e divertimento si incontrano sotto le luci della notte pavese!

Pavia, 1 luglio 2025 – Sabato 5 luglio, dalle 21 alle 24, Pavia si accenderà con la Notte rosa dei saldi, in concomitanza con l'avvio dei saldi estivi. Il Comune aderisce alla possibilità offerta da Regione Lombardia di autorizzare, su base volontaria, l'apertura serale dei negozi fino a mezzanotte. L'iniziativa è finalizzata a promuovere il commercio locale e a valorizzare il centro cittadino come spazio vivo e attrattivo per residenti e visitatori. L'adesione all'apertura serale è a discrezione dei singoli esercizi commerciali e artigianali. Per sostenere e promuovere l'iniziativa, l'amministrazione civica metterà a disposizione una locandina ufficiale, che potrà essere richiesta dai commercianti all'indirizzo mail: comunicazione@comune.

