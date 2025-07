Esplode il mercato globale dell’intelligenza artificiale applicata alla telemedicina

Il mercato globale dell'intelligenza artificiale applicata alla telemedicina sta vivendo un'esplosione senza precedenti, rivoluzionando il modo in cui diagnosi e trattamenti vengono erogati a distanza. La parola d’ordine è AI, simbolo di innovazione e progresso nel settore sanitario. Tra conferme e sviluppi, si prospetta un futuro in cui questa tecnologia diventerà un alleato imprescindibile per migliorare la qualità delle cure e l’efficienza del sistema sanitario mondiale.

Parola d’ordine: intelligenza artificiale. Ad oggi non esiste termine piĂą forte e diffuso a livello globale, considerando i principali settori operativi. Tra questi non manca di certo il mondo sanitario e, nello specifico, la telemedicina, vale a dire l’insieme delle tecnologie e dei metodi impiegati per effettuare diagnosi e cure a distanza, che vede e vedrĂ nell’AI un alleato di grandissimo valore. Conferme in merito giungono, in primis, da openPR che ha realizzato di recente un approfondimento incentrato proprio sul mercato dell’artificial intelligence applicata alla cosiddetta “telehealth”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplode il mercato globale dell’intelligenza artificiale applicata alla telemedicina

