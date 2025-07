Furti per oltre 4 milioni di euro a Malpensa 10 arresti | così venivano colpiti i viaggiatori ricchi

Una banda algerina specializzata in furti milionari ai danni di passeggeri facoltosi è stata smantellata a Malpensa con 10 arresti. Gli uomini, esperti e audaci, avevano messo a segno colpi per oltre 4 milioni di euro, colpendo spesso viaggiatori ricchi e ignari. Questa operazione dimostra come le forze dell’ordine siano sempre più attentive a proteggere i cittadini e l’economia, garantendo sicurezza e giustizia.

Dieci arresti a Malpensa: smantellata banda algerina responsabile di furti milionari ai danni di passeggeri facoltosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furti per oltre 4 milioni di euro a Malpensa, 10 arresti: così venivano colpiti i viaggiatori ricchi

In questa notizia si parla di: furti - malpensa - arresti - oltre

Furti per oltre 4 milioni di euro a Malpensa, 10 arresti: così venivano colpiti i viaggiatori ricchi; Sgominata banda di finti viaggiatori che razziava bagagli all’aeroporto di Malpensa: ecco la tecnica usata; Furti all'interno di Milano Malpensa: la Polizia ferma la banda che prendeva di mira i passeggeri.

Furti per oltre 4 milioni di euro a Malpensa, 10 arresti: così venivano colpiti i viaggiatori ricchi - Dieci arresti a Malpensa: smantellata banda algerina responsabile di furti milionari ai danni di passeggeri facoltosi. Segnala virgilio.it

Furti ai danni dei passeggeri: due arresti a Malpensa - MSN - Malpensa (Varese) – Due cittadini francesi di 60 e 32 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per alcuni furti commessi a danno di passeggeri al Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa. Si legge su msn.com